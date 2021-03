Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall durch alkoholisierten Kradfahrer

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In einer leichten Linkskurve der Brockhagener Straße in Steinhagen kam es am Montagabend (15.03., 21.30 Uhr) zu einem Alleinunfall eines 29-jährigen Motorradfahrers. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Kradfahrer während der Fahrt in Richtung Steinhagen die Kontrolle über die Yamaha und kam in der Kurve nahe dem Einmündungsbereich der Isselhorster Straße zu Sturz. Der 29-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme äußerte der Kradfahrer zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Angaben. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den 29-Jährigen anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus, wo dem Mann auch eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann zurzeit ohne festen Wohnsitz ist sowie mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Das erheblich beschädigte und nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde als Beweismittel sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell