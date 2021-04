Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Mehrere Flächenbrände im Stadtgebiet Ratingen

Ratingen (ots)

Am heutigen Karfreitag kam es in den späten Nachmittagsstunden zu mehreren Flächenbränden an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Ratingen. Um 17:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Flächenbrand nach Ratingen Tiefenbroich alarmiert. Aus ungeklärter Ursache war dort eine Böschung an der Anger in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Vornahme eines C-Rohres schnell unter Kontrolle und abgelöscht werden. Es ging um 19:18 Uhr weiter. In Ratingen Lintorf brannte auf einem Schulgelände Unterholz auf eine Fläche von ca. 18 qm. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Die in Brand geratene Fläche ist mit einem C-Rohr abgelöscht worden. Fast gleichzeitig ging um 19:20 Uhr eine weitere Meldung über einen Flächenbrand bei der Kreisleitstelle in Mettmann ein. Diesmal befand sich die Einsatzstelle im Stadtteil Hösel / Eggerscheid. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannte im Waldgebiet Trockener Stiefel in Richtung Hösel S-Bahnhof eine Fläche von ca. 20 qm Unterholz. Dieser Brand konnte ebenfalls mit einem C-Rohr abgelöscht werden. Der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten. Um 20:23 Uhr ist die Feuerwehr Ratingen durch die Kreisleitstelle Mettmann mit dem Stichwort Kleinfeuer erneut alarmiert worden. Die Einsatzstelle befand sich wieder im Stadtteil Hösel / Eggerscheid. Dort brannte auf eine Fläche von ca. 60 qm Unterholz. Diese Einsatzstelle befand entgegengesetzt der vorherigen Einsatzstelle in Richtung Ratingen Ost. Auch dieser Brand ist mit einem C-Rohr abgelöscht worden. Die Brandursache ist bei allen Einsatzstellen unklar.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschzug Ratingen Lintorf, sowie die Polizei!

