FW Ratingen: Brandmeisteranwärter beenden Ihre Ausbildung - Feuerwehr Ratingen gratuliert!

Ratingen, Voisweg 1-5, 13:00 Uhr, 25.03.21

Vier frisch gebackene Feuerwehrmänner konnte der Feuerwehrchef René Schubert in den Räumen der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen befördern. Sie haben in den vergangenen Tagen in Duisburg und in Düsseldorf ihre Prüfungen abgelegt und gehen ab sofort in die Wachabteilungen.

Den neuen Brandmeistern wünschen wir alles Gute, viel Erfolg und Spaß an Eurem neuen Beruf! Kommt immer gesund von Euren Einsätzen nach Hause!

