POL-UN: Bönen - Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes: Polizei beendet Fahrt eines 26-Jährigen unter Drogeneinfluss

Bönen (ots)

Bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz zur Überprüfung der Sozialvorschriften im gewerblichen Personen- und Güterverkehr hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Donnerstag (01.10.2020) auf dem Parkplatz Kolberg an der Bundesautobahn 2 in Bönen insgesamt 78 Fahrzeuge kontrolliert.

Hier das Ergebnis der Kontrollaktion, die gemeinsam mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des LAFP Selm, mit der Bußgeldstelle des Kreises Unna, mit dem Veterinäramt und dem Zoll durchgeführt wurde:

- 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (u. a. Verstöße gegen die Sozialvorschriften und Ladungssicherung) - 5 Verwarnungsgelder - 4 Sicherheitsleistungen - 3 Strafanzeigen (u. a. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unzulässige Fernzulassung) - 2 Untersagungen der Weiterfahrt - 1 Sicherstellung - 1 Blutprobe

Weil bei einem Verkehrsteilnehmer ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest positiv ausfiel, wurde der 26-Jährige auf die Polizeiwache Unna gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt zwei Blutproben entnehmen sollte. Hierbei sperrte sich der 26-Jährige zunächst vehement und schlug wild und ziellos um sich. Einsatzkräfte fixierten den Mann und beendeten den Widerstand. Im Anschluss beruhigte sich der 26-Jährige, sodass der diensthabende Arzt die Blutentnahme ohne Zwischenfälle fortsetzen konnte. Gegen den 26-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Zoll stellte eine Veruntreuung von Arbeitsentgelt, einen Leistungsbetrug, einen Verstoß gegen das Mindestlohngesetz und zwei Sofortmeldeverstöße fest.

Das Veterinäramt erfasste einen Verstoß wegen einer unterschrittenen Ladehöhe in einem Tiertransporter und einen Verstoß gegen die Hygienevorschriften. Bei einem Fischhändler aus Wolfsburg, der in seinem Transporter persische Doraden aus dem Oman geladen hatte, die er in Paris abgeholt hat, befand sich in den Kühlbehältern zu viel Tauwasser.

