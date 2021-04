FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen - Ein guter Tag!

Feuerwehr Ratingen

Ratingen, Voisweg, 01.04.2021

Gleich mehrere angenehme Aufgaben konnten der Leiter der Feuerwehr Ratingen, René Schubert, und sein Stellvertreter, David Marten, bereits am 31.03.2021 erledigen. Die Kollegin Stephanie Kanak wurde zur Beamtin auf Lebenszeit ernannt. Die Kollegen Yannik Heuwing und Aron Filzen erhielten ihre Beförderungsurkunde zum Oberbrandmeister und es wurden vier neue Brnadmeisteranwärter vereidigt. Die Brandmeisteranwärter Christopher Deckert, Philipp Gerick, Tim Konrad und Kevin Hennigfeld werden am 06.04.21 ihre Ausbildung an der neuen Feuerwehrschule des Kreises Mettmann beginnen.

Ganz Coronakonform wurde aus der Entfernung gratuliert, niemand umarmt und keine Schultern geklopft. Trotzdem gratulieren wir von ganzem Herzen und drücken die Daumen für die Kollegen, für die es nach Ostern losgeht!

