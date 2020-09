Polizei Düren

POL-DN: Autotür geöffnet - Fahrradfahrer verletzt

Düren (ots)

Am Montag wurde ein Radfahrer in Düren leichtverletzt, als eine Autofahrerin, für den Radler unerwartet, ihre Fahrzeugtür öffnete. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt.

Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer zu Fall gebracht werden weil, für sie völlig unerwartet, die Tür eines parkenden Autos geöffnet wird. So auch am gestrigen Montag gegen 13:25 Uhr in der Dürener Nordstraße.

Dort hatte eine Frau ihr Auto in Fahrtrichtung "Im Großen Tal" auf dem Seitenstreifen geparkt. Um aussteigen zu können öffnete sie die Fahrertür, übersah dabei jedoch, dass sich in gleicher Fahrtrichtung ein Radfahrer auf der Straße näherte.

Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die geöffnete Pkw-Tür. Er kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Gestürzte bereits von Rettungskräften versorgt. Anschließend kam der Dürener zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät: Öffnen Sie die Fahrzeugtür von innen immer mit der von der Tür abgewandten Hand. Dadurch drehen Sie ihren Körper und ihr Blick fällt automatisch auf die Straße. So können Sie herannahende Verkehrsteilnehmer besser wahrnehmen.

