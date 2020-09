Polizei Düren

POL-DN: Kurz abgelenkt - Pkw-Fahrer verliert die Kontrolle

Düren (ots)

Am späten Montagabend kam ein Autofahrer auf der L 257 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 23:10 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mann die L 257 von Arnoldweiler in Richtung B56. Circa 350 Meter hinter dem Ortsausgangschild kam der Dürener auf gerader Strecke mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Als die Polizei am Unfallort eintraf, waren bereits Rettungskräfte vor Ort, die den Mann medizinisch versorgten. Gegenüber den Beamten gab der Fahrer an, während der Fahrt kurz abgelenkt gewesen zu sein.

Der Rettungswagen brachte den Unfallfahrer zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell