POL-ME: Laubenbrand und Rauchgasverletzter nach technischem Defekt - Mettmann - 2104014

Wie die Feuerwehr Mettmann bereits mit eigener Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/4881555 ) vom 05.04.2021 berichtete, kam es am Ostersonntag, dem 04.04.2021, gegen 18.30 Uhr, zu einem Feuer in einer Gartenlaube im Mettmanner Ortsteil Obschwarzbach. Beim Versuch, den Brand mit eigenen Mitteln zu bekämpfen, verletzte sich der Eigentümer leicht. Durch ersteintreffende Einheiten der Feuerwehr wurde die verletzte Person umgehend medizinisch erstversorgt und parallel dazu ein erfolgreicher Löschangriff vorgenommen. Der 85-jährige Verletzte wurde vom Rettungsdienst, mit dem Verdacht auf eine schwere Rauchgasintoxikation, zur ärztlichen Behandlung und weiteren Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt.

Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache an der Westpreußenstraße führten zu dem Ergebnis, dass das stark rauchende Feuer von einem technischen Defekt (Kurzschluss) in der elektrischen Zuleitung eines Kühlschrankes verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich durch die schnelle und professionelle Arbeit der Mettmanner Feuerwehr auf nur wenige hundert Euro.

