POL-PDKL: Unfälle auf winterglatter Fahrbahn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion

Landstuhl

Die winterlichen Verhältnisse haben auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag angehalten. Witterungsbedingt wurden drei Verkehrsunfälle aufgenommen. Kurz nach 21:00 Uhr verlor ein 28-jähriger Smart Fahrer in der Ortsmitte von Miesenbach, auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte gegen eine Mauer. Trotz des verursachten Schadens setzte der Mann aus Kaiserslautern seine Fahrt fort. Er konnte jedoch aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen sogenannter "Fahrerflucht" wurde eingeleitet. Gegen 21:30 Uhr wählte eine 20-jährige BMW-Fahrerin auf der Autobahn 62 in Höhe Oberarnbach auf schneeglatter Fahrbahn die falsche Geschwindigkeit. Dadurch kam der Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Dame hatte Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Allerdings muss sie mit einem Bußgeld rechnen. Ein letzter Glatteis Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr in Bruchmühlbach-Miesau. Im Ortsteil Miesau sah sich eine 19-jährige Hyundai Fahrerin offenbar nicht im Stande ihre Geschwindigkeit der komplett verschneiten Straße anzupassen. In der St-Wendeler Straße rutsche die junge Fahrerin aus der Kurve und beschädigte einen Gartenzaun. Sie kam mit leichten Verletzungen davon, wird jedoch für den Schaden aufkommen müssen und kann mit einem Bußgeld rechnen. Die Polizei Landstuhl appelliert an alle Autofahrer, in dieser Jahreszeit nur noch mit Winterreifen und angepasster Geschwindigkeit zu fahren. |pilan

