Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger unterwegs

Wolfstein (ots)

Bislang unbekannten Tätern gelang es in der zurückliegenden Woche in ein ehemaliges Betriebsgebäude und ein nicht mehr genutztes Wohnhaus einzubrechen. Die eingesetzten Beamten stellten entsprechende Hebelspuren an einem Fenster sowie diversen Schlössern fest. Augenscheinlich wurde nichts durchwühlt oder entwendet. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Rufnummer 06382-911-0.

