Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall verursacht und abgehauen

Lauterecken (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag ist es in Lauterecken in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer kollidierte mit der Ecke des Windschutzes am Außenbereich des Gebäudekomplexes. Hiernach entfernte sich der Fahrzeugführer von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten mit der Polizeiinspektion Lauterecken Kontakt aufzunehmen (Tel. 06382-911-0).

