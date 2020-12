POL-HB: Nr.: 0800 --Scheiben bei "Querdenker-Anmelder" eingeschlagen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle Zeit: 01.12.20 - 02.12.20

Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Scheiben einer Gaststätte in Walle ein und hinterließen den Schriftzug "Kack Nazi Kneipe".

Der 55-jährige Lokalbetreiber zeigte die Straftat heute Vormittag an und teilte den Einsatzkräften mit, dass bereits eine Nacht zuvor die Reifen seines Autos zerstochen wurden. An der Kneipe entstand durch die Sachbeschädigung ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Anzeigende ist laut eigenen Angaben Mitorganisator der "Querdenker-Demo" am kommenden Sonnabend. Der Staatsschutz ermittelt und prüft nun, ob die Taten im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen.

