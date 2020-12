Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0799 --Farbschmierereien in Walle--

BremenBremen (ots)

In Walle beschmierten Unbekannte eine Hauswand und zwei Verteilerkästen mit Parolen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 07:45 Uhr bemerkten Bewohner eine Parole an der Fassade ihres Hauses in der Bremervörder Straße und alarmierten die Polizei. Unbekannte hatten den Schriftzug "5.12. Nazis hart hauen" mit pinker Farbe auf die Hauswand gesprüht. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in der Nordstraße in der Nähe noch weitere Schmierereien an Verteilerkästen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

