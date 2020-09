Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Falsche Polizistin forderte 2.500 Euro Bargeld am Telefon

Wittenburg (ots)

2.500 Euro Bargeld als Auslöse für ein Auto hat eine falsche Polizisten am Freitagmorgen am Telefon von einer Frau aus Wittenburg gefordert. Allerdings hat das wortgewandte Opfer den Betrug sehr schnell durchschaut und das Telefonat schließlich beendet. Die angebliche Polizistin gab vor, dass das Auto der Frau ausgelöst werden müsse und dafür eine Gebühr von 2.500 Euro fällig sei. Das Geld wollte die falsche Polizistin selbst am Freitag von dem Opfer in bar aushändigen lassen. Auf konkrete Fragen der Frau wich die Anruferin jedoch immer wieder mit frechen Kommentaren aus, zumal das Opfer gar kein zugelassenes Auto besitzt. Nachdem das Opfer das Telefonat von sich aus beendete, informierte es die Polizei. Die Polizei appelliert erneut, Fremden niemals Bargeld zu übergeben, bzw. dubiose Anrufe sofort zu beenden.

