Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Gegen Mauer gefahren

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es zwischen 12:30 und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Bergvennenweg in Nordhorn. Ein weißer Transporter fuhr dabei rückwärts gegen eine Mauer und in den Vorgarten eines Wohnhauses. Der Fahrer des Transporters entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein/e bislang unbekannte/r Pkw-Fahrer/in muss dabei den Unfall beobachtet haben. Diese/r Zeuge/in sowie weitere Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

