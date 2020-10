Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/ Landkreis Tuttlingen) Unbekannter schlägt Autoscheibe ein (09.10.-10.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Stuttgarter Straße das hintere linke Dreiecksfenster eines Hyundai i 30 ein, der auf dem Parkplatz Donauspitz stand. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

