Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwelbrand im Blumenkasten

Ratingen (ots)

Gegen 21:48Uhr wird die Feuerwehr Ratingen zu einem Hochhaus nach Ratingen West alarmiert. Einem Nachbarn war auf einem Balkon eine Rauchentwicklung und Brandgeruch aufgefallen. Aufgrund der Besonderheiten des hohen Mehrfamilienhauses rückte die Feuerwehr Ratingen mit der Berufsfeuerwehr, sowie ehrenamtlichen Löschzügen aus Ratingen Mitte, Tiefenbroich und Lintorf zur Einsatzstelle aus. An der Einsatzstelle wurde der Brandherd schnell lokalisiert, auf einem Balkon war es zu einem Schwelbrand in einem Blumenkasten gekommen. Dieser war dann mit wenig Aufwand schnell gelöscht. Letztendlich waren die Einsatzkräfte dann doch noch bis nach Mitternacht wegen eines Wasserschadens an der Einsatzstelle gefordert. Unbekannte hatten die Anschlüsse der Wandhydranten, an der normalerweise trockenen Löschwasserleitung, 2 Etagen unter dem Brandgeschoss geöffnet, das dort unkontrolliert ausgetretene Löschwasser lief in Wohnungen und Schächte. Den Zugang zur Brandwohnung musste die Feuerwehr selbst herstellen, der Bewohner war nicht anwesend. Bei der Kontrolle auf Brandausbreitung und verrauchte Zimmer stieß die Feuerwehr dann noch auf eine Hanf-Plantage in der Wohnung. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle, auf die Pressearbeit der Polizei wird verwiesen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell