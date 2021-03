Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: 74-Jähriger verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.700 Euro Sachschaden und ein beschlagnahmter Führerschein ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in der Reinhold-Maier-Straße in Ludwigsburg-Poppenweiler. Der Mitteilung einer Zeugin nach hatte ein 74-jähriger Ford-Lenker offensichtlich alkoholisiert den Gegenverkehr geschnitten, so dass es in der Folge zu einem Verkehrsunfall mit einem 57-jährigen VW-Fahrer kam. Vor Ort bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 74-Jährigen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein. Der Ford und die Fahrzeugschlüssel wurden einem Angehörigen übergeben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

