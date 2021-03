Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr trieb vermutlich ein und derselbe, bislang unbekannte Täter in Erligheim sein Unwesen. In der Löchgauer Straße auf Höhe der Straße "Bärenäcker" besprühte der Unbekannte vermutlich mit Sprühfarbe die Fahrbahn, Verkehrsschilder und Leitpfosten. Zudem hatte es der Unbekannte auch auf Werbesymbole eines Hofladens abgesehen. Anschließend wurden noch ein Gebäude in der Straße "Bärenäcker" besprüht, sowie mehrere Teile der Fahrbahn auf dem Weg zwischen Langenäcker und dem Wohngebiet Kuhäckstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891060 an den Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu wenden.

