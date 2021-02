Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger täuschen falschen Lottogewinn vor

Bammental (ots)

Am Montag gegen 14:15 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter eine 83-jährige Frau an und versuchte über einen vorgetäuschten Lottogewinn an deren Vermögen zu gelangen. Der Unbekannte gab an, dass die Dame einen Geldbetrag in Höhe von 30.000 Euro gewann und nun 1500 Euro für den Geldtransfer sowie die Notarkosten zahlen müssen. Da der 83-Jährigen die Betrugsmasche jedoch bekannt war, kam es zu keinem Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell