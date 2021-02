Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zwei Verletzte und ca. 45 000,- Euro Sachschaden

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Montagabend, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Daimler-Benz-Fahrer von Seckenheim kommend die Mannheimer Straße in Richtung Edingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 19-Jährige an der Einmündung zur Neckarhauser Straße das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Ford eines 31-Jährigen, der von der Neckarhauser Straße nach rechts auf die Mannheimer Straße einbog. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford abgewiesen und gegen einen Ampelmast und eine Leitplanke geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Ford-Fahrer wurde schwerer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden zur medizinischen Behandlung in Mannheimer Kliniken gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen und den verkehrstechnischen Einrichtungen beläuft sich auf ca. 45 000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es ergaben sich nur geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Sperrung um 23.55 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell