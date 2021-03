Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Mülltonne in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend, gegen 21:05 Uhr, meldeten mehrere Anwohner, dass im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen am dortigen Schulzentrum eine Papiermülltonne in Brand geraten war. Diese wurde durch die Flammen komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen war mit zwei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz. Das Polizeirevier Ditzingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter Tel 07156 4352-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell