POL-LB: Herrenberg: 58-Jähriger leistet Widerstand

Am Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz im Vorraum einer Bankfiliale in der Herrenberger Innenstadt. Ein 58-jähriger, polizeibekannter Mann hielt sich in dem Vorraum auf, verschmutzte diesen und beschädigte Werbematerial. Als Beamte des Polizeireviers Herrenberg zu dem Mann, der nach Alkohol roch, Kontakt aufnahmen, wurde er sogleich aggressiv. Aufforderungen seitens der Polizeibeamtin und ihrer Kollegen kam er nicht nach, sondern begann umher zu fuchteln. Um ihn davon abzuhalten und zu beruhigen, ergriffen die Polizisten die Arme des 58-Jährigen, worauf dieser sich wehrte und versuchte sich zu entwinden. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich zu Boden gebracht. Dort wehrte er sich weiter, so dass es den Polizisten nur mit Mühe möglich war ihm Handschließen anzulegen. Als sie dem Mann danach eine Mund-Nase-Maske aufsetzen wollten, versuchte er einen Polizisten in die Hand zu beißen. Der 58-Jährige wurde zunächst durch die Beamten in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

