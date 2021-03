Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Zeugen nach Reitunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr war ein 76-jähriger Reiter mit seinem Pferd auf einem asphaltierten Feldweg, der parallel zur Kreisstraße 1017 verläuft, von Heimerdingen kommend in Richtung Rutesheim unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Kreisstraße 1082 kam ihm ein bislang unbekannter Traktorfahrer aus Richtung Rutesheim auf der Kreisstraße 1017 entgegen und bog nach links in den Feldweg ein. Auf diesem soll er mit seinem Traktor direkt neben dem Reiter vorbeigefahren sein, was mutmaßlich dazu führte, dass sich das Pferd erschrak und den 76-Jährigen zu Boden warf. Der Reiter erlitt hierbei leichte Verletzungen und obendrein wurde seine Jacke beschädigt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Traktorfahrer auf dem Feldweg in Richtung Heimerdingen weiter. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Traktorfahrer geben können, sich zu melden.

