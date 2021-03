Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Fiat in der Hertichstraße in Leonberg-Eltingen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von Sonntag, 12:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr, den Lack der Beifahrerseite. An dem Wagen, der vor einem Wohnhaus auf einem Stellplatz geparkt war, entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Tel. 07152 605-0 beim Polizeirevier Leonberg.

