Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag gegen 12:10 Uhr in der Beutenfeldstraße in Ditzingen durch einen Passanten entdeckt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. An der genannten Örtlichkeit streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes. Hierdurch wurde ein Außenspiegel abgefahren. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07156 4352-0 beim Polizeirevier Ditzingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell