Polizeipräsidium Ludwigsburg

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: BAB 8

Steinenbronn: 31-Jähriger drängt Ex-Freundin von der Autobahn - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist nach einem wiederholten Angriff auf seine 20-jährige Ex-Freundin in Untersuchungshaft. Die junge Frau meldete sich am Samstag gegen 23:25 Uhr über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sie von ihrem Ex-Freund verfolgt werde. Sie sei mit dem Auto auf dem Weg zu einem Freund und der Tatverdächtige fahre ihr nach, würde immer wieder dicht aufschließen, Lichthupe geben und ihr den Weg abschneiden wollen. Ihre Flucht führte sie von Steinenbronn nach Echterdingen und anschließend auf die A8 in Fahrtrichtung München. Dann brach der Notruf ab. Kurz darauf meldeten Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der A 8 auf Höhe des "Bosch-Parkhauses" am Flughafen in Fahrtrichtung München. Dort soll der 31-Jährige die junge Frau von der Straße gedrängt haben.

Die 20-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall befanden sich Trümmerteile auf allen Fahrstreifen Richtung München, die zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung durch die Autobahnmeisterei kurzfristig voll gesperrt werden mussten. Die Richtungsfahrbahn konnte im weiteren Verlauf teilweise und gegen 03:00 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Der 31-Jährige soll nach dem Unfall seinen Wagen nur kurz angehalten und dann weitergefahren seien. Er wurde von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift festgestellt und gegen 02:35 Uhr vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim AG Stuttgart vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und gefährlicher Körperverletzung in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Der Vorfall auf der Autobahn war nicht der erste Angriff des Tatverdächtigen auf die 20-Jährige. Bereits am 16.03.2021 war es gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Steinenbronn zu einem Übergriff gekommen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4866090

