Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Aussprache auf Discounter-Parkplatz endet in Wildwest-Szenen

Ludwigsburg (ots)

Die geplante Aussprache zwischen einer 20-Jährigen und ihrem 31-jährigen Ex-Freund endete am Dienstag gegen 17:00 Uhr in wilden Szenen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zeppelinstraße in Steinenbronn. Zu dem Termin brachte sie ihren neuen Partner, einen 23-Jährigen, sowie einen 22-Jährigen und 24-Jährigen mit. Als die junge Dame dem 31-Jährigen die Situation erklärte, soll er sich so aufgeregt haben, dass er sie beleidigte. In der Folge mischten sich die Begleiter der 21-Jährigen ein und nach wechselseitigen Beleidigungen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, bei der man sich gegenseitig geschlagen und gestoßen haben soll. Im weiteren Verlauf hätte der 31-Jährige die Frau dann gegriffen und in ihren Wagen gestoßen und kurz darauf auch geschlagen. Als er die Örtlichkeit mit seinem eigenen Fahrzeug verlassen wollte, versuchten die anderen drei Männer dies wohl zu verhindern, indem sie sich ihm in den Weg stellten. Dabei sei auch kurzzeitig von dem 22-Jährigen ein weiterer Pkw verwendet worden. Letztlich rangierte sich der 31-Jährige frei und der 24-Jährige habe sich dann auf die Motorhaube gesetzt. Der 31-Jährige fuhr anschließend los und der Mitfahrer auf der Motorhaube sprang kurz vor der Ausfahrt herunter. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes konnte der 31-Jährige in Schönaich gestellt werden. Alle Beteiligten werden sich für ihr Verhalten verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern noch an.

