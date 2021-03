Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schwarzer Pick-Up nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier in Böblingen ermittelt nach einem Vorfall am Montag gegen 13:15 Uhr im Herdweg in Böblingen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Den Ermittlungen nach kam ein schwarzer Pick-Up aus der Plöckensteinstraße gefahren und bog in den Herdweg ein. Im Herdweg kam dem Fahrzeug ein Bus entgegen, woraufhin der Pick-Up einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford streifte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem schwarzen Pick-Up machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

