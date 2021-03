Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: VW Golf beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Sonntag gegen 18:00 Uhr in der Besigheimer Straße in Löchgau begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Fahrerseite eines gegenüberliegenden abgestellten VW Golf. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro. Laut Aussage eines Zeugens, der das Unfallgeschehen beobachtete, soll der unbekannte Fahrzeuglenker mit einem schwarzen Ford S-Max mit getönten Scheiben und Ludwigsburger Zulassung (LB) unterwegs gewesen sein. Weitere sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

