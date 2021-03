Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 09:15 Uhr befand sich eine Zeugin in der Ludwigsburger Straße in Asperg im Verkaufsraum einer Tankstelle. Dort fiel ihr in der Warteschlange eine 56-jährige Frau auf, die deutlich nach Alkohol roch. Nachdem die Frau ihren Bezahlvorgang abgeschlossen hatte, setzte sie sich ans Steuer eines Mercedes und fuhr davon. Aufgrund dieser Tatsache folgte die Zeugin der Autofahrerin und alarmierte umgehend die Polizei. An der Wohnanschrift, die sich in Asperg befindet, wurde die 56-Jährige von der Zeugin bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung zunächst festgehalten. Die hinzugezogenen Beamten stellten bei der Frau ebenfalls Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, dass sich die Frau alkoholisiert hinter das Steuer des Mercedes gesetzt hatte. Die 56-Jährige musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

