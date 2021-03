Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen, Ortsteil Lehenweiler: Bauwagen ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Wiese im Bereich Venusberg geriet ein Bauwagen am Samstagnachmittag in Brand. Trotz raschem Eingreifen der gegen 16:35 Uhr alarmierten Feuerwehr Aidlingen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, brannte der Bauwagen komplett nieder. Zudem wurden zwei Bäume auf dem Gartengrundstück durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt an einem Stromgenerator in Frage, der vor dem Brandausbruch kurzzeitig in Betrieb war. Der an dem Bauwagen entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro.

