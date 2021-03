Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen, Ortsteil Maichingen: Verputzmaschine entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Baustelle in der Rosa-Leibfried-Straße hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr eine Stahltüre auf. Anschließend entfernten sie ein Element einer provisorisch errichteten Wand, um eine größere Verputzmaschine im Wert von etwa 5.000 Euro aus dem Gebäude zu entwenden. Da die Verputzmaschine der Spurenlage zufolge zunächst auf die gegenüberliegende Straßenseite geschoben und dort zum Abtransport vermutlich in ein größeres Fahrzeug verladen wurde, bittet das Polizeirevier Sindelfingen um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07031 697-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell