Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Verkehrsbehinderungen nach Unfall am Stuttgarter Kreuz

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 100.000 Euro Sachschaden forderte am Freitagmittag ein Verkehrsunfall auf der A8 Karlsruhe-Stuttgart, kurz vor den Stuttgarter Kreuz. Die Fahrerin eines Mercedes war gegen 12:15 Uhr in Richtung München unterwegs und fuhr dabei kurz vor der Ausfädelung zur A 81 aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Fiat Ducato auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat nach vorne geschleudert und fuhr auf den Pkw-Anhänger eines Sprinters auf. Das Gespann knickte dabei ein, wurde nach links geschleudert und prallte in die Leitplanken. Auf der Ducato kam an den Leitplanken links der Fahrbahn zum Stehen. Beim Zusammenstoß zogen sich Fahrer und Beifahrer im Sprinter leichte Verletzungen zu. Die drei beteiligen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten und aufgrund des großen Trümmerfeldes mussten alle drei Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn Richtung München gesperrt und der Verkehr über die beiden Ausfädelungsspuren zur A 81 an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 14:35 Uhr waren alle Fahrzeuge abgeschleppt. In Richtung München staute sich der Verkehr auf neu Kilometern und auch in der Gegenrichtung kam es zu Verkehrsbehinderungen durch "Gaffer". Die Polizei überwachte die Bildung einer Rettungsgasse und stellte 12 Verstöße fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell