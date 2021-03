Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit Fahrerflucht und leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:15 Uhr in der Hintere Straße in Leonberg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 46-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann lief in der Hintere Straße mittig auf der Fahrbahn in Richtung Grabenstraße. Ein 46-Jähriger Renault-Lenker touchierte den Fußgänger leicht und soll mit dem Vorderreifen auf dem Fuß des Fußgängers stehen geblieben sein. Nachdem dieser den Fahrzeugführer anschrie, entfernte sich der Fahrer mit seinem PKW. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte der Flüchtige von Beamten des Polizeireviers Leonberg ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell