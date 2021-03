Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Einbruch ins Lebensmittelgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 06:15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Poppenweilerstraße in Erdmannhausen ein Lebensmittelgeschäft heimgesucht. Durch Aufhebeln einer Tür verschaffte sich der Unbekannte Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendete er eine Kasse, in der sich Wechselgeld in Höhe einer dreistelligen Summe befand. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell