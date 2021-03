Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Zeugen nach körperlichen Angriff gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 81 Jahre alter Mann war am Donnerstag gegen 16:50 Uhr mit einem schwarzen Hyundai von Großsachsenheim über die Straße "Mühlsteige" nach Metterzimmern unterwegs. Kurz nach der Brücke, die über den Fluss Metter führt, soll ein bislang unbekannter Mann auf der Fahrbahn gestanden sein. Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden, habe der 81-Jährige seinen Wagen abgebremst und gehupt. Hierauf ging der Unbekannte offenbar zu dem Autofahrer, soll die Fahrertür geöffnet und unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf des 81-Jährigen geschlagen haben. Aus Sicht des Autofahrers lief der Unbekannte anschließend nach rechts in Richtung Wohnhäuser davon. Die Person konnte nicht näher beschrieben werden. Der 81-Jährige, der durch den Angriff leicht verletzt wurde, meldete den Vorfall kurz darauf bei der Polizei. Anschließende Fahndungsmaßnahmen führten allerdings nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

