Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Donnerstag 13.00 Uhr in der Ulrichstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte touchierte einen am Fahrbahnrand stehenden Citroen und machte sich anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07154 1313-0 entgegen.

