POL-LB: Herrenberg: 16-Jähriger flüchtet mit Roller vor Polizeistreifen

Nachdem ein 16-Jähriger auf seinem Motorroller von einer Polizeistreife am Donnerstag gegen 21:15 Uhr in Herrenberg kontrolliert werden sollte, gab der junge Mann Gas und versuchte den Ordnungshüter zu entkommen. Der Rollerfahrer war den Beamten aufgrund seiner Fahrweise im Bereich Schießtäle und Schwarzwaldstraße aufgefallen. Als die Polizisten Anhaltezeichen gaben, flüchtete er kreuz und quer durch das Schwarzwaldviertel und entkam zunächst über einen Feldweg in Richtung Kuppingen und Affstätt. Der junge Mann konnte allerdings in Affstätt gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und räumte technische Veränderungen an seinem Gefährt ein. Die Beamten stellten den Roller zur weiteren Überprüfung sicher und übergaben den 16-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Angehörigen. Bei der Fahndung waren zeitweise mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

