Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall auf der L 1184

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.35 Uhr auf der Landesstraße 1184 zwischen Herrenberg und Nebringen ereignete. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Lenkern befuhr die L 1184 vom "Ackermannkreisel" kommend in Richtung Gäufelden-Nebringen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Nach rund 200 Metern kam das Fahrzeug letztlich zum Stillstand. Die alarmierten Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei dem 48-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der Mercedes-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.500 Euro beziffert. Die Polizei sucht insbesondere Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, da bislang nicht geklärt ist, ob ein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.

