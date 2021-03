Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Brand im Bürgeramt/ Heimatmuseum

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es gegen 17.30 Uhr im Bürgeramt zu einer starken Rauchentwicklung. Am Gebäude, in dem sich auch das Heimatmuseum befindet, fanden zu diesem Zeitpunkt Schweißarbeiten an Bitumenmatten statt. Vermutlich in Folge dieser Arbeiten kam es zum Dehnfugenbrand hinter der bereits verputzten Außenfassade. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Magstadt mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten, die Polizei mit zwei Einsatzfahrzeugen, sowie ein Rettungswagen mit Notarzt. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Bürgermeister Florian Glock kam ebenfalls vor Ort und verschaffte sich einen Überblick. Während des Einsatzes musste die Maichinger Straße gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es nicht. Die Ermittlungen zur abschließenden Brandursache hat der Polizeiposten Maichingen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell