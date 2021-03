Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 69-Jähriger von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 69-jähriger Mann auf einem Fußweg im Bereich der Goldbachanlagen in Sindelfingen von einem Hund gebissen. Der Mann selbst war mit seinem eigenen, angeleinten Hund auf dem Weg unterwegs, als ihm eine noch unbekannte Frau entgegenkam, die ebenfalls mit einem Hund spazieren ging. Der Hund, der einem Kampfhund geähnelt haben soll, konnte sich von seiner Leine befreien und ging plötzlich auf den kleinen Hund des 69-Jährigen los. Um einen Angriff auf seinen Hund zu verhindern ging der 69-jährige Mann dazwischen. Dabei biss der Hund ihm mehrfach in seine Hand. Das Tier konnte letztlich durch die Frau, einen hinzugekommenen unbekannten Mann sowie durch den 69-Jährigen gebändigt und wieder angeleint werden. Der 69-Jährige erlitt Bisswunden an den Fingern und begab sich nach dem Vorfall in ein Krankenhaus. Die Frau soll 160 bis 165 cm groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt sein. Zudem sei sie schlank, hatte schulterlanges braunes Haar und war dunkel gekleidet. Der Mann war etwa 170 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt und ebenfalls schlank sowie dunkel gekleidet. Beide Personen wurden als asiatisch aussehend beschrieben. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hund und seiner Begleitung geben können, sich zu melden.

