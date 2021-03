Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zeugen zu Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 14:45 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr Zugang zu den Büroräumen einer gemeinnützigen Einrichtung in der Hutwiesenstraße in Magstadt. Aus den Büroräumen wurde Bargeld entwendet und nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07031 20405 0 an den Polizeiposten Maichingen wenden.

