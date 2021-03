Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es am nordöstlichen Stadtrand von Herrenberg zwischen 14:00 Uhr und 15:50 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus. Zutritt zu dem Gebäude verschaffte sich die bislang unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen der Haustür. Die Unbekannten durchsuchten anschließend verschiedene Möbelstücke und erbeuteten Schmuck, eine Bankkarte sowie ein Sparbuch im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet Zeugen die Hinweise geben können, sich zu melden.

