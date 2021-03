Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter beschmiert Fahrzeuge mit Motoröl

Ludwigsburg (ots)

Seit rund einem Jahr werden in der Panoramastraße in Bietigheim-Bissingen Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand stehen, von einem Unbekannten mit Motoröl beschmiert. Zunächst betraf dies zwei PKW, die in einem Abstand von mehreren Wochen derart verschmutzt wurden. Seit Oktober vergangenen Jahres nahmen die Taten jedoch zu, so dass zwischenzeitlich mehrmals die Woche beschmierte PKW festgestellt werden. Regelmäßig handelt es sich um einen Smart, einen BMW, einen Renault, einen Ford und einen Mercedes. In zwei Fällen beschmierte der Täter auch einen Audi. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

