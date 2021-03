Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Streitigkeiten münden in handfeste Auseinandersetzungen mit drei Schwerverletzten und einer Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Mal mussten Polizisten in Böblingen am Mittwochabend wegen den Streitigkeiten zwischen einem 38-Jährigen und einem 34-Jährigen, sowie anschließend zwischen deren Familien, ausrücken.

Die erste Auseinandersetzung ereignete sich gegen 19:10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herrenberger Straße, als der 23-jährige Bruder des 34-Jährigen beim Tanken von dem 38-Jährigen angegangen worden sein soll. Der 38-Jährige selbst hätte noch zwei Cousins im Alter von 34 und 39 Jahren zur Verstärkung mitgebracht. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung habe der 23-Jährige dann seinen 34-jährigen Bruder zu Hilfe gerufen. Als alle Beteiligten vor Ort waren, einigte man sich wohl auf eine Verlagerung in die Vaihinger Straße.

Dort soll es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächtigen gekommen sein, bei der auch ein Schlagstock eingesetzt worden wäre. Mehrere Streifenwagenbesatzungen trennten die Streithähne voneinander. Bei der Schlägerei wurden der 38-Jährige, der 34-Jährige und der 34-jährige Cousin des 38-Jährigen jeweils schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung bei dem 38-Jährigen. Da er mutmaßlich alkoholisiert mit einem Pkw zur Auseinandersetzung gekommen war, musste er sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen 20:40 Uhr rückten die Beamten dann in die Jahnstraße in Böblingen aus. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen der an der Schlägerei beteiligten Männer gekommen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach geriet eine 33-Jährige Angehörige der einen Seite mit einem 61-jährigen und einer 68-jährigen Verwandten der anderen Seite aneinander. Nachdem die Frauen sich im Treppenhaus wechselseitig beleidigt hatten, soll die 68-Jährige die Jüngere mit einem Schuh angegangen und dabei leicht verletzt haben. Der 61-Jährige habe die 33-Jährige im Verlauf des Streits auch bespuckt. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die beiden Parteien bereits voneinander getrennt.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere die Auseinandersetzung an der Tankstelle beobachtet haben. Diese können sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell