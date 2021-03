Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Schnee- und Graupelfall legt Verkehr auf der Autobahn lahm

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim befanden sich am Mittwoch zwischen 19:20 und 21:50 Uhr auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Rutesheim und dem Autobahndreieck Leonberg im Einsatz. Grund dafür waren starke Schnee- und Graupelfälle. Hierdurch waren die Fahrbahnen in beiden Richtungen mit Schnee und teilweise mit Eis bedeckt, was zu massiven Verkehrsbehinderungen führte. Der Schnee beziehungsweise das Eis wurden durch die Fahrzeuge so verdichtet, dass es spiegelglatt war und die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn im Schritttempo fuhren. An der Gefällstrecke vor der Anschlussstelle Leonberg-West in Fahrtrichtung München stellten sich einige Lkw quer. Sie konnten aufgrund der Glätte nicht mehr anfahren. Diesbezüglich wurde die Autobahnmeisterei Ludwigsburg und das Technische Hilfswerk Leonberg alarmiert. Da der Schneepflug nicht durch den etwa sieben Kilometer langen Stau fahren konnte, wurde die Autobahn in Richtung München um 21:05 Uhr voll gesperrt. Somit war es dem Räumfahrzeug möglich, entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufzufahren. Nachdem die Fahrbahnen geräumt und gestreut waren, wurde die Vollsperrung gegen 21:50 Uhr aufgehoben. Die Lkw konnten selbstständig anfahren und der Verkehr floss wieder. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde auch die Einhaltung der Rettungsgasse überwacht. Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich vorbildlich und es wurde nur ein Verstoß registriert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell