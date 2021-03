Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Technischer Defekt löst Brand aus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch gegen 23:45 Uhr ein Brennofen in einer Fertigungshalle einer Firma in der Arthur-Hecker-Straße in Weil im Schönbuch in Brand. Aufgrund des Feuers und der Rauchentwicklung lösten zwei Rauchmelder aus. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen auf weiteres Inventar. Durch das Feuer wurde der Brennofen mit einem Neuwert von etwa 80.000 Euro beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert.

