Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Umgekippter Kran beschädigt Parkhaus in Montabaur - Kranführer leicht verletzt

Montabaur (ots)

Während Bauarbeiten kippte ein Baukran, vermutlich infolge eines gebrochenen Bolzens, zur Seite in das Parkhaus des Fashion Outlets in Montabaur um. Der Kranführer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Die erforderlichen Absicherungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr getroffen.

