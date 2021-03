Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1015/ Malmsheim/ Renningen: Kollision beim Überholen - Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Mittwoch gegen 20:00 Uhr bei einem Überholvorgang auf der Kreisstraße 1015 (K1015) zu einer Kollision kam, sucht das Polizeirevier Leonberg Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Ein 34-jähriger Audi-Lenker war auf der K1015 von Malmsheim kommend in Richtung Renningen unterwegs, als er von einem 18-jährigen Mercedes-Lenker kurz vor dem Kreisverkehr an der Einmündung der Nord-Süd-Straße (K1060) bei Renningen überholt wurde. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Bei dem Zusammenprall wurden der 34-Jährige und eine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die verursachten Sachschäden betrugen insgesamt etwa 2.000 Euro. Da die Unfallbeteiligten voneinander abweichende Angaben machen, werden Zeugen des Unfallhergangs gebeten, sich unter Tel. 07152 605 0 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

